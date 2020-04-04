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В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 10:27
В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области

По состоянию на 10:00 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.

Так, случаи инфицирования подтверждены у 1096 человек, из них 78 детей. Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области.

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусомСтатистика по областям на 4 апреля:

  • Винницкая обл. - 66 случаев;
  • Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)
  • Днепропетровская обл. - 14 случаев;
  • Донецкая обл. - 8 случаев;
  • Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Закарпатская обл. - 24 случая;
  • Запорожская обл. - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)
  • Киев - 195 случаев (1 летальный)
  • Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)
  • Кировоградская обл. - 19 случаев;
  • Львовская обл. - 14 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 26 случаев;
  • Полтавская обл. - 8 случаев;
  • Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)
  • Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)
  • Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)
  • Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)
  • Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

При этом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, человек должен будет иметь при себе документы, а также запрещены прогулки по улице более чем двух человек.

Также РБК-Украина писало, что пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой. В Украину с 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан.

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