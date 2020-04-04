Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области
По состоянию на 10:00 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.
Так, случаи инфицирования подтверждены у 1096 человек, из них 78 детей. Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области.
Статистика по областям на 4 апреля:
Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.
Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
При этом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, человек должен будет иметь при себе документы, а также запрещены прогулки по улице более чем двух человек.
Также РБК-Украина писало, что пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой. В Украину с 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан.