В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

Как отметила врач, умер человек, который проживал в Житомирской области.

"К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область", - написала она.

Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

"Минздрав Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Сегодня сообщалось, что у женщины было тяжелое состояние. Она очень поздно обратилась к врачам, ее подключили к аппарату вентиляции легких.

Напомним, в СНБО заявили, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО, на котором обсуждают ситуацию с коронавирусом в Украине.