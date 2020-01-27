В Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом

В лабораторном центре заявили, что это не китайский коронавирус
В Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.
Сообщается, что в текущем эпидсезоне в вирусологическую лабораторию доставили 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:
Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.
Отметим, правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.
Кроме того, в Украине сформировали оперативный штаб с представителями Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.