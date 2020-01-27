В Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом

В Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.

Сообщается, что в текущем эпидсезоне в вирусологическую лабораторию доставили 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:

грипп А (H1N1) - 3;

грипп А нетипичный - 1;

грипп В - 3;

аденовирус- 2;

бокавирус - 1;

короновирус - 1 ( НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ ) ;

) ; риновирус- 1.

Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

Отметим, правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Кроме того, в Украине сформировали оперативный штаб с представителями Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.