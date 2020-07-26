В Украине зафиксировали спад новых случаев COVID-19

При этом 310 человек побороли болезнь
За последние сутки в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, за все время в стране выявили уже 64849 случаев коронавируса. При этом 35 807 человек уже выздоровели, из которых 310 - за сутки.
За последние 24 часа умерли от болезни 15 человек, а общее число жертв составляет 1 605 человек.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (130), Ивано-Франковской (88) областях и Киеве (95).
Напомним, днем ранее сообщалось о 1106 новых случаях коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.