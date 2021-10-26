В Украине 119 серьезных реакций после вакцинации. Связь с прививкой не доказана

В то же время министр отметил, что "эта цифра ни о чем". По его словам, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. Он сказал, что инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него.

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи", - сообщил Ляшко.

Он также не смог ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет Национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему доложили бы.