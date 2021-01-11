В Украине заболеваемость COVID снижается, но все еще выше нормы почти в 6 раз

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 233,5 на 100 тысяч населения. Это в 5,8 раз больше нормы, которая составляет 40.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация в стране зафиксирована в Николаевской области, где показатель заболеваемости составляет 418,3. В Киеве - 321,5. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 70,7.

При этом Николаевская область является единственным регионом страны, где больничные места для коронавируса заполнены более чем наполовину - 50,5%. В среднем по стране заняты 33,5% кроватей. Всего введено 66 234 койки для пациентов с COVID.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили наименьшее число новых случаев коронавируса за последние три месяца. COVID-19 подтвердили у 4288 человек.

Также РБК-Украина писало, что Николаевская область является лидером по интенсивности распространения COVID в Украине. В этом регионе распространение в два раза выше, чем в Киеве.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. Подробнее о том, что запрещено в этот период - в материале РБК-Украина.