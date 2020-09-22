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В Украине уже более 180 тысяч человек заболели коронавирусом

Украина, Вторник 22 сентября 2020 08:49
В Украине уже более 180 тысяч человек заболели коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки подтвердили 2884 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже 181 237 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Также за прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 59 человек. Общее количество летальных случаев уже составляет 3 642. Выздоровели уже 79 901 пациентов. Активными больными остаются 97 694 человек.

Больше всего случаев в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Одесской (+233) областях и Киеве (+275).

Напомним, по сравнению с понедельником, в Украине зафиксировали небольшой рост по количеству выявленных случаев COVID-19. Вчера сообщалось о 2675 случаях коронавируса за сутки.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране "достаточно напряженная". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для больных COVID-19.

Кроме этого сообщалось, что генсек ООН призвал усилить международное сотрудничество для борьбы с COVID-19. Он считает, что только объединив усилия можно победить коронавирус.

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