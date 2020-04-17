В Украине выросло количество смертей от коронавируса

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

По состоянию на 9 утра 17 апреля в Украине официально подтверждены 125 смертей у пациентов с коронавирусом.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

Напомним, за 15 апреля в Украине зафиксировали 8 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. На тот момент количество жертв от COVID-19 в стране составляло 116 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ровенской области 16 апреля подтвердили один смертельных случай у пациента с COVID-19 - умерла 84-летняя женщина. Также в области зафиксировали 23 новых заболевания.

Кроме этого, 16 апреля сообщили о двух смертях сообщили от коронавируса во Львове. Умерла 52-летняя женщина, у которой была двухсторонняя пневмония, а также 66-летний мужчина с сахарным диабетом.

Также сообщалось, что в Черновицкой области 16 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболеваний в Черновицкой области достигло 758 человек.