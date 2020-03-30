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В Украине выросло количество случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 10:04
В Украине выросло количество случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировали 62 новых случая

В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Telegram.

Сообщается, что за последние сутки в Украине подтвердили 62 новых случая заболевания.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", - сообщили в Минздраве.

При этом отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на вечер 29 марта в Украине было зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Кроме того, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Кроме того, с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.

Добавим, что в в Черновцах временно отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров для предотвращения распространения коронавируса.

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