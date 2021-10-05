В Украине ввели санкции против сотрудников ФСБ за отравление Навального

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против семи сотрудников ФСБ. Ограничения введены за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента .

На них наложен полный пакет ограничений: от блокирования активов до запрета въезда в Украину.

Напомним, 17 сентября на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против семи сотрудников ФСБ за отравление Навального.

Отметим, Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и опровергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".