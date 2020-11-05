ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине ввели уже более 43 тысяч больничных коек для COVID-19, почти 65% заняты

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине ввели уже 43 032 больничные кровати для пациентов с коронавирусом. Заняты уже 64,7% этих кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Полтавской (93%), Житомирской (81,1%), Ровенской (79,2%), Херсонской (74,4%) и Одесской (73,5%) областях. В Киеве заняты 64,2% таких коек. 50% и более больничных кроватей свободы лишь в трех регионах - Черкасской (43,2%), Кировоградской (44,1%) и Николаевской (50%) областях.

За прошедшие сутки в стране ввели еще 1012 коек для лечения коронавируса.

Самые читаемые новости

В тоже время продолжает увеличиваться показатель заболеваемости COVID-19 в стране. В среднем этот показатель сейчас составляет 282,5 при норме в 40. Днем ранее этот показатель составлял 275,1.

Самая плохая ситуация в Черновицкой области (571,9). Самая лучшая - в Кировоградской области (110,6). В Киеве этот показатель составляет 299,3.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что Украина может выделить максимум 52 тысячи больничных кроватей для COVID-19.

Напомним, в Украине подтвердили очередной антирекорд по коронавирусу. За прошедшие сутки в стране подтвердили еще 9850 новых случаев.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницакарантинКоронавирус