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В Украине второй день подряд сокращается число новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 09:02
В Украине второй день подряд сокращается число новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также за минувшие сутки в Украине умер 21 человек

По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Такие данные приводит карта СНБО по распространению инфекции.

Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.

В Украине второй день подряд сокращается число новых случаев коронавируса

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области на изоляцию отправили отделение перинатального центра.

Ранее сообщалось, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Также в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором.

Вместе с тем, Кабинет министров поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Теперь у Минздрава есть неделя для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространения коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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