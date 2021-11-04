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В Украине более 27 тысяч новых случаев COVID: ситуация в областях

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 08:19
В Украине более 27 тысяч новых случаев COVID: ситуация в областях Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине более 27 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине более 27 тысяч новых случаев COVID: ситуация в областях

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 27 377.
  • Смертей - 699.
  • Госпитализаций - 5472.
  • Выздоровлений - 12 464.

Протестировали за сутки:

  • методом ПЦР - 72 918,
  • методом ИФА - 22 294,
  • экспресс-тестами - 60 193.

Ситуация в областях

За сутки больше всего новых случаев в Днепропетровской (+2254), Одесской (+1899), Харьковской (+1656), Киеве (+1836).

В Украине более 27 тысяч новых случаев COVID: ситуация в областях

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