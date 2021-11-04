В Украине более 27 тысяч новых случаев COVID: ситуация в областях
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине более 27 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 27 377.
- Смертей - 699.
- Госпитализаций - 5472.
- Выздоровлений - 12 464.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 72 918,
- методом ИФА - 22 294,
- экспресс-тестами - 60 193.
Ситуация в областях
За сутки больше всего новых случаев в Днепропетровской (+2254), Одесской (+1899), Харьковской (+1656), Киеве (+1836).