В Украине за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 771 ребенка, - Степанов

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При этом общее число заболевших уже превысило 11 тысяч человек

За все время эпидемии в Украине, коронавирусом заболел 771 ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом общее число заболевших уже превысило 11 тысяч человек.

"За все время пандемии в Украине заболело 11 тысяч 411 человек. Из них 771 ребенок, а также 2 250 медработников", - заявил Степанов.

Также он сообщил, что Министерство здравоохранения передало регионам всего почти 900 тысяч тестов на коронавирус. По его словам, тестирование на коронавирус - бесплатное.

Также Степанов заявлял, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений с 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости COVID-19.

Как ранее писало РБК-Украина, генсек ООН предоставил доклад о влиянии пандемии COVID-19 на детей, в котором говорится, что из-за продолжающегося экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире.

Напомним, за последние сутки в Украине от коронавируса умерли 7 человек. Общее число жертв за все время эпидемии составляет 279 человек.