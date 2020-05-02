ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 771 ребенка, - Степанов

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 10:38
В Украине за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 771 ребенка, - Степанов
Иллюстративное фото (flickr)

При этом общее число заболевших уже превысило 11 тысяч человек

За все время эпидемии в Украине, коронавирусом заболел 771 ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом общее число заболевших уже превысило 11 тысяч человек.

"За все время пандемии в Украине заболело 11 тысяч 411 человек. Из них 771 ребенок, а также 2 250 медработников", - заявил Степанов.

Также он сообщил, что Министерство здравоохранения передало регионам всего почти 900 тысяч тестов на коронавирус. По его словам, тестирование на коронавирус - бесплатное.

Также Степанов заявлял, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений с 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости COVID-19.

Как ранее писало РБК-Украина, генсек ООН предоставил доклад о влиянии пандемии COVID-19 на детей, в котором говорится, что из-за продолжающегося экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире.

Напомним, за последние сутки в Украине от коронавируса умерли 7 человек. Общее число жертв за все время эпидемии составляет 279 человек.

Минздрав передал в регионы почти 900 тысяч тестов на коронавирус, - Степанов В Украине уже больше 11 тыс. случаев заражения COVID-19: список по областям
Новости Украины преступленияКоронавирус
News
On Top