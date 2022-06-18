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В Украине временно не будет работать один из пунктов пропуска в Польшу: что советует МВД

Фото: в Украине временно не будет работать один из пунктов пропуска в Польшу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 19 июня в Украине временно не будет работать пункт пропуска "Краковец-Корчева". Для пересечения границы МВД советует выбрать другой маршрут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Отмечается, что" Краковец-Корчева" не будет работать на выезд из Украины в Польшу.

Какие пункты пропуска для пересечения границы можно еще выбрать:

  • "Грушев - Будомеж";
  • "Шегини - Медика";
  • "Рава-Русская - Хребенне".

"Порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений", - пишет пресс-служба МВД.

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