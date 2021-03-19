В Украине впервые вакцинировали от COVID более 10 тысяч человек за сутки

За вчера в стране провели на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве - 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области - 7484 прививок.

Распределение проведенных прививок по регионам за сутки:

С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.