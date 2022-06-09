UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине впервые состоится Европейский конгресс по лечению заболеваний поджелудочной железы

Фото: в Украине впервые состоится Европейский конгресс по лечению заболеваний поджелудочной железы (РБК-Украина))
Автор: Илона Свиридова

В Украине впервые состоится Европейский конгресс панкреатологов по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организаторов.

Из-за войны в этом году конгресс состоится онлайн. По состоянию на сейчас для участия в мероприятии зарегистрировались панкреатологи из 52 стран мира.

Несмотря на то, что регистрация является платной, организаторы в этом году сделали исключение для страны, которая принимает гостей - украинские врачи могут бесплатно присоединиться к мероприятию.

Исследования украинских панкреатологов также будут представлены на конгрессе. Большое количество работ представил Национальный институт хирургии и трансплантологии им. академика А. А. Шалимова НАМН Украины. Также исследования выполнили ученые и врачи из многих городов Украины (Киев, Харьков, Одесса, Тернополь, Николаев, Черновцы и др.).

Профессора из Европейских стран, США, Японии, Австралии также поделятся результатами своих исследований в области гастроэнтерологии, хирургии, эндоскопии, достижениями, которые дают возможность максимально эффективно помогать пациентам.

Накануне конгресса будет проведен учебный курс по роли кишечной микробиоты при патологии поджелудочной железы, печени, пищеварительного тракта (руководитель - проф. А. Э. Дорофеев).

Напомним, европейский клуб панкреатологов сейчас возглавляет украинский доктор медицинских наук, профессор Наталья Губергриц.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинская помощь