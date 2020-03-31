В Украине возросло количество смертей от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса умерли уже 17 человек

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 17. Об этом свидетельствуют данным Министерства здравоохранения Украины.

Так, по данным ведомства, сегодня в Украине зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Общее количество летальных случаев состоянию на вечер 30 марта составляет - 17.

Напомним, ранее у мэра города Монастыриск Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили коронавирус. По словам Старуха, он чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов. Отметим, что большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Монастыриском районе.

Кроме того, в Ивано-Франковском областном роддоме умерла женщина с подозрением на коронавирус, лабораторное подтверждение диагноза ожидается 31 марта - 1 апреля. Ее ребенок находится в реанимационном отделении, угрозы для жизни нет.

Добавим, что в Сумской области коронавирус обнаружили еще у семи человек, общее число заболевших в регионе возросло до 17. В Конотопском районе - девять случаев, в Сумах - три, в Ахтырке - четыре, в Кролевецком районе заразился один человек.