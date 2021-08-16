В Украине восстановили уникальный трицикл производства Киевского мотозавода

КМЗ К-1В логичнее называть мотоколяской, нежели трициклом, так как он предназначался для использования людьми с ограниченными возможностями. Киевский мотозавод освоил выпуск трехколесной техники в 1947 году.

Спецтранспорт создан на базе одиночного мотоцикла К-1Б "Киевлянин". Последний, в свою очередь, являлся копией немецкого Wanderer SP1, чертежи и производственную оснастку для выпуска которого СССР вывезла из Германии в качестве репараций.

Трицикл оснащался 98-кубовым двухтактным двигателем мощностью 2,3 л.с. с системой принудительного воздушного охлаждения – вентилятор постоянно дул на единственный цилиндр. Мощности двигателя мотоколяске едва хватало.

Всего с 1947 по 1952 год было выпущено 19 855 экземпляров трицикла КМЗ К-1В и модификации КМЗ К-1Е. Мотоколяски выдавались органами социальной защиты людям с инвалидностью бесплатно. Необычно, но мотоцикл имел передачу заднего хода.. Это было последнее серийное транспортное средство в СССР, на котором применялся клаксон – резиновая груша с раструбом.

Народное хозяйство и армия СССР очень нуждались в тяжелых мотоциклах, потому с 1972 года К-1В уступила место на сборочных линиях мотоциклу М-72. Выпуск машин для людей с инвалидностью передали в Серпухов в России, где с начала 50-х по 90-е годы выпускались компактные трех- и четырехколесные двухместные машины.