В Украине внесли новый препарат в протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с коронавирусом новый препарат - дексаметазон. Также обновлены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с этим вирусом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, в Британии заявили, что этот препарат снижает смертность от вируса.

"Было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол", - заявил министр.

Напомним, украинский парламент разрешил лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается от препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19.

Отметим, что гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса.