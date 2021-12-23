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В Украине вакцинировались от коронавируса уже 14,5 млн человек: сколько за вчера

Автор: Анастасия Рокитна

За все время пандемии в Украине сделали прививку от коронавируса 14 500 518 человек. За сутки - 117 443 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки

117 443 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 39 071 человек, полностью иммунизированный - 78 101 человек, дополнительную дозу получил 271 человек.

За все время

От начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них получили первую дозу - 14 500 518 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу - 596 человек.

Всего проведена 27 720 661 прививка.

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вакцинация от коронавируса