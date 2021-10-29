В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов. В Раде раскрыли детали

Как отметил Радуцкий, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. В то же время в Украине также ужесточат наказание за использование соответствующих "документов".

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф - ред.) за 50 тысяч гривен”, - заявил Радуцкий.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодняшний день вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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