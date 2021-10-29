UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов. В Раде раскрыли детали

Автор: Сергей Пышкин

В Украине планируют ужесточить наказание для людей, которые изготавливают или же используют поддельные COVID-документы. Некоторым будет грозить до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил Радуцкий, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. В то же время в Украине также ужесточат наказание за использование соответствующих "документов".

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф - ред.) за 50 тысяч гривен”, - заявил Радуцкий.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодняшний день вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.


Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.


Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.


А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.


Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.


А еще предлагаем вам сильную речь Дмитрия Гордона, поразившую людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинацииКоронавирус