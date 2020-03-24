В Украине увеличилось число зараженных коронавирусом

13 новых случаев в Черновицкой области
В Черновицкой области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.
Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 38 человек.
"По результатам, которые мы получили сегодня утром, мы, к сожалению, имеем увеличение количества инфицированных людей в области. Это дополнительно 13 человек", - сказал Осачук.
Больше всего инфицированных в селе Колинковцы Хотинского района - 12 человек. Еще 7 украинцев коронавирусом заразились в населенном пункте Брусница Кицманского района.
В общем география распространения вируса в Черновицкой области выглядит так:
Ранее сообщалось, что в Черновицкую областную детскую больницу госпитализировали четырех детей с подозрением на коронавирус.
Как сообщало РБК-Украина, всего с начала года в Центр общественного здоровья Украины поступило 756 подозрений на коронавирус. Из них 620 образцов - отрицательные. На данный момент проверяются еще 52 человека.