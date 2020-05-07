В Украине число жертв коронавируса увеличилось до 340

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро 7 мая в Украине официально зарегистрировано 340 случаев смерти от COVID-19.

"За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 выздоровели", - заявил Степанов.

Напомним, вчера сообщалось о 327 летальных случаях от инфекции. В частности, 6 мая было зафиксировано 5 новых смертей в Черновицкой области. На сегодняшний день этот регион является антилидером по числу новых заражений: с начала эпидемии там заболели более 2 тыс. украинцев.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса. COVID-19 за сутки подтвердили у 507 человек. Вчера, напомним, сообщалось о 487 новых случаях.