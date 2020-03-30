В Украине увеличилось число смертей от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса умерли уже 13 человек

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 13. Об этом свидетельствуют данным Министерства здравоохранения Украины.

Так, по данным ведомства, сегодня в Украине зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Общее количество летальных случаев состоянию на вечер 30 марта составляет - 13.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на вечер в Украине подтвердили уже более 540 случаев коронавируса. Также отмечается, что выздоровели восемь человек.

Кроме того, в Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще четыре случая инфицирования коронавирусом. Всего в регионе 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 - в Мариуполе, 1 - в Бахмуте. Все заболевшие были знакомы с первым мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.

Добавим, что в городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом. По словам мэра города Владимира Новацкого, пациент находится в Одесской инфекционной больнице, а все контактные лица были изолированы.