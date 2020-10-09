В Украине увеличат количество тестов на COVID-19, - Шмыгаль

В Украине будут увеличивать ежедневное количество тестов на коронавирус. Таким образом правительство хочет уменьшить очереди за результатом теста.
Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Будем увеличивать количество тестов на COVID-19. Это нужно для того, чтобы уменьшить количество людей, которые ждут результат теста", - подчеркнул он.
Отметим, за минувшие сутки в Украине сделали 56 405 тестов на коронавирус, из них 32 658 ПЦР-тестов и 23 747 - методом ИФА.
Как рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Радио Свобода" средняя стоимость одного ПЦР-теста на коронавирус в государственных лабораториях колеблется в пределах 700-800 гривен. В то же время государство планирует платить частным лабораториям за тестирование на COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, наиболее напряженная ситуация с очередями за результатами теста в Донецкой, Харьковской и Одесской областях,
Кроме того, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали около 6 тысяч новых случаев коронавируса, это наибольшее количество с начала эпидемии.
В то же время в Совете нацбезопасности и обороны прогнозируют дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине.