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В Украине установили новый рекорд COVID-прививок за сутки

Автор: РБК-Украина

В Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированные - 54 374 человека.

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.

Ранее в Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательна вакцинация от COVID.

В то же время, в Министерстве здравоохранения допускают повторную вакцинацию тех, кто прошел первый курс прививок.

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