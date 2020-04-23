В Украине установили новый антирекорд по коронавирусу: список областей

В Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек. Какая ситуация в областях и Киеве, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели);

Волынская обл. - 188 случаев (17 поправились);

Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели);

Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 304 случаи (1 выздоровел);

Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели);

Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел);

Ивано-Франковская область - 644 случаи (27 выздоровели);

г. Киев - 1 059 случаев (45 выздоровели);

Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели);

Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел);

Львовская обл. 282 случаи (32 выздоровели);

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 99 случаев;

Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели);

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели);

Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели);

Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели);

Тернопольская обл. - 499 случаи (38 выздоровели);

Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели);

Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели);

Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели);

Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 72 296 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85%).

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая коронавируса, общее количество составляет 46.

В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.