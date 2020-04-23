В Украине установили новый антирекорд по коронавирусу: список областей

Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области
В Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек. Какая ситуация в областях и Киеве, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели);
- Волынская обл. - 188 случаев (17 поправились);
- Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели);
- Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели);
- Житомирская обл. - 304 случаи (1 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели);
- Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел);
- Ивано-Франковская область - 644 случаи (27 выздоровели);
- г. Киев - 1 059 случаев (45 выздоровели);
- Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел);
- Львовская обл. 282 случаи (32 выздоровели);
- Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 99 случаев;
- Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели);
- Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели);
- Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели);
- Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 499 случаи (38 выздоровели);
- Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели);
- Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели);
- Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели);
- Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).
Всего в Украине исследовано 72 296 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85%).
Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая коронавируса, общее количество составляет 46.
В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.