В Украине усилят меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией: о чем идет речь

В Украине усилят меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией. В частности, речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок.
Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а следовательно, предотвращение дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы, сообщили в Минздраве.
Новое постановление Минздрава предусматривает, что иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Что еще есть в постановлении:
Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.
Прививки должны быть организованы с неукоснительным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.
Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок.
Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.
В Национальный календарь профилактических прививок внесены вакцины от 10 инфекционных заболеваний:
коклюши,
дифтерии,
столбняка,
кори,
паротити,
краснухи,
туберкулеза,
гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции),
гепатита В,
полиомиелита.
Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет, то есть граждане получают их бесплатно.