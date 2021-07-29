В Украине усилили ответственность за домашнее насилие: Зеленский подписал закон

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" № 1604-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, полицейские несут ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Однако к ним не могут применить общественные работы, исправительные работы, административный арест.

В законе также прописано, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола влечет за собой штраф в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток.

Лицу, которое в течение года уже совершало такое правонарушение, грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (370-680 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или админарест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, закон позволяет пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

Указ вступает в силу на следующий день после публикации.