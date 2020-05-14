В Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,7%

В Украине уровень летальности от коронавируса остается невысоким - 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе совещания президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За прошедшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни. А уровень летальности остается невысоким - 2,7%.

РБК-Украина писало, что в стране выросло число зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая.

Напомним, в Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе сложная. Сейчас в городе свободно только 10 коек-мест.

Также Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса за прошедшие сутки заразились еще 52 человека.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом. Следующий просмотр карантина состоится 22 мая и 1 июня.