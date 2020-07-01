В Украине вырос показатель активных больных COVID-19

Зеленский заявил, что медиков надо защищать больше всего
В Украине в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, а сейчас их 9,5%. Показатель заболеваемости COVID-19 сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На совещании с Владимиром Зеленским заявили, что сейчас задействование аппаратов искусственной вентиляции легких довольно низкое - всего 6,5%.
"Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медикам надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал глава государства.
Также указано, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.
Ранее в Кабмине заявили, что могут усилить карантинные ограничения на уровне страны, если количество активных больных составит более 60 больных на 100 тыс. населения.
Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 11 областей.
Отметим, в Минздраве назвали главное условие закрытия украинских курортов.
Также добавим, что за вчера заразились еще 664 человека и число инфицированных сокращается.
Автор: Анастасия Рокитна