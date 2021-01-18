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В Украине уменьшилось число госпитализаций с COVID-19

Украина, Понедельник 18 января 2021 11:20
В Украине уменьшилось число госпитализаций с COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине уменьшилось число госпитализаций с COVID-19. Количество госпитализированных пациентов на прошлой неделе составило 13 555 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Количество госпитализированных пациентов составляло 13 555 человек, что почти на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе. Из больничных учреждений выписано 15 161 человека", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3034 новых случая коронавируса. Это минимум с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.

При этом больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях. Среди больных 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализированы.

Как писало РБК-Украина, сейчас в Украине действует жесткий карантин, который продлится до 24 января включительно. Правительство не планирует продолжать жесткие ограничения. При этом, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в дальнейшем прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.

Так, по прогнозам Минздрава, в Украине вакцину от коронавируса можно будет купить не раньше второй половины 2021 года.

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Новости Украины Общество госпитализацияМаксим СтепановКоронавирус

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