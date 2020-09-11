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В Украине уменьшилась смертность от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

В Украине количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. Всего в стране зафиксировано 3 076 летальных случаев от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как сообщается, в настоящее время показатель смертности составляет 8,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и люди в возрасте 50 лет и старше (92,0%).

Фото: распределение случаев смерти среди пациентов с COVID-19

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в:

  • Кировоградской области (5,4%),
  • Закарпатской области (3,3%),
  • Львовской области - (2,8%),
  • Черновицкой области (2,6%),
  • Херсонской области (2,4%),
  • Николаевской области - (2,4%),
  • Полтавской области (2,3%),
  • Ивано-Франковской области (2,3%)
  • Днепропетровской области - (2,3%)

Отмечается, что 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни, и тому подобное. В 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение.

93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%.

Напомним, по состоянию на 11 сентября в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились 3 144 человека.

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