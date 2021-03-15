В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом, а Дубинского сняли с должности: новости за выходные

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, Александра Дубинского сняли с должности главы ячейки "Слуги народа" в Киевской области, полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой. Подробнее о том, что произошло на выходных, 13-14 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций был превышен уже в 9 регионах.

В Минздраве опубликовали список симптомов, которые могут появиться после укола против коронавируса.

Украинцам пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать дома. К людям старше 80 лет будут направлять мобильные бригады.

В нескольких городах Германии в субботу днем ​​прошли акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений. В Дрездене были зафиксированы столкновения.

В Париже переполнены больницы, пациентов с COVID эвакуируют в другие города. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.

В Италии исключили связь между прививкой вакциной от коронавируса AstraZeneca и смертью учителя в регионе Пьемонт. Поэтому в стране призвали внимательно относиться к решениям о приостановке вакцинации этим препаратом.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Глава Национального офиса статистики Великобритании заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Дубинский больше не глава "Слуги народа" в Киевской области

Народный депутат Александр Дубинский больше не возглавляет киевскую областную организацию партии "Слуги народа". Сегодня местная ячейка избрала нового руководителя.

Также Дубинского могут исключить из партии. Такой вопрос уже рассматривается.

"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок

Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз. Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат. При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

Рыночные цены на газ для населения возвращаются: что это значит

Постановление Кабинета министров о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр действует только до 1 апреля. Скорое всего, продлевать его не будут, а граждане будут выбирать более выгодного поставщика.

О том, что будет с ценами на газ для населения - в материале РБК-Украина.

Конфликт в ЕС: ряд чиновников за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией

Некоторые из высокопоставленных чиновников в Брюсселе выступают за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией. Лидеры Евросоюза готовятся к пересмотру стратегии в отношении РФ, которая должна быть представлена в этом месяце.

Подчеркивается, что позиции некоторых чиновников привели к тому, что в ЕС наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, потому что действия России "становятся только хуже".

Смерть 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого в убийстве взяли под стражу

Убийство Марии Борисовой всколыхнуло всю Украину. Тело девочку из поселка Счастливое Херсонской области замотали в полиэтиленовый пакет и подбросили в одно из недостроенных хозяйственных сооружений. Сейчас полиция взяла под стражу 52-летнего подозреваемого.

Мужчину удалось разыскать по "горячим следам". Подозреваемого нашли через двое суток после обнаружения тела девочки. На данный момент его личность не разглашается.

SpaceX запустила новую партию спутников. Ракета снова успешно приземлилась

Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

Биткойн впервые в истории превысил уровень в 60 тысяч долларов

Биткойн в субботу, 13 марта, подорожал на 7% и впервые в истории поднялся выше 60 тысяч долларов. В моменте криптовалюта торговалась по 60 190 долларов.

Ранее в субботу биткойн поднялся выше 59 тысяч долларов - до нового максимума.

"Динамо" и "Шахтер" победили в матчах УПЛ. Киевляне и дальше опережают "горняков" на четыре очка

Лидеры чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" одновременно одержали победы в своих матчах 18-го тура чемпионата Украины. И поэтому, между командами осталась дистанция в четыре очка в пользу киевлян.

Подробности матчей - в материале РБК-Украина.

В Украину движется очередной атмосферный фронт с дождями и снегом: где испортится погода

Погода в Украине в понедельник, 15 марта, испортится в некоторых областях из-за атмосферного фронта, однако температура будет достаточно высокой.

К слову, синоптики недавно дали прогноз на лето 2021 в Украине, и он не слишком утешительный. Эксперты обещают много стихийных явлений, таких как ураганы с градом.