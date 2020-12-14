В Украине удалось остановить "ураганный" рост заболеваемости COVID-19, - Степанов

Украина занимает 30 место в Европе по числу смертности от COVID-19 на миллион населения. Ситуацию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, летальность от коронавируса в Украине составляет 1,7%.

"То есть, мы остановили ураганный рост заболеваемости. Мы понимаем, что ситуация остается сложной. Впереди, у нас может быть увеличение количества заболеваний", - отметил Степанов.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до конца февраля. Кроме того, в период с 8 до 24 января в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Также РБК-Украина писало, что в правительстве не исключают усиление карантина раньше 8 января. Условием такого решения может быть резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Добавим, сегодня в Украине зафиксировали около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. В последние дни заболеваемость в Украине, согласно данным Минздрава, пошла на спад.