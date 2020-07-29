В Украине более тысячи новых случаев коронавируса

В Украине 29 июля фиксируют рост количества случаев коронавируса, за минувшие сутки выявили еще 1022 зараженных. Больше всего инфицированных во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также Киеве.

Такие данные у Совета нацбезопасности и обороны.

Всего в стране 67 597 случаев COVID-19.

Смертельных случаев от вируса - 1650.

Выздоровели от коронавируса 37394 человек.

За минувшие сутки, в частности, выздоровели 650 человек и 21 человек умер.

Напомним, в Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон.

Отметим, народный депутат фракции "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Ранее глава Рады Дмитрий Разумков назвал число нардепов, переболевших коронавирусом.