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В Украине более тысячи человек заболели COVID повторно

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с начала пандемии у 1360 человек зафиксировали повторное заболевание COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения нет данных о том, был ли причиной повторного заражений тот же штамм вируса или новый.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына.

По его словам, такие данные представили областные лабораторные центры.

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360", - сказал Родына.

Он добавил, что если человек переболел COVID, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.

"Антитела... держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев... Если человек говорит, что у него есть антитела - это не значит, что он абсолютно защищена здесь и сейчас", - заявил Родына.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что у 10% населения планеты есть антитела к COVID.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Всего в стране с начала пандемии заразились более 1,5 млн человек.

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