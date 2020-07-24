В Украине почти тысяча новых случаев коронавируса

По состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Такие данные приводит Совет нацбезопасности на обороны.

С начала пандемии в стране заразились COVID-19 уже 62 823 человек. Вместе с тем, выздоровели уже 34 886, а за минувшие сутки, в частности, 886 человек.

Антилидером по количеству случаев является Львовская область (8588). Далее Киев (7396), Черновицкая область (5485).

Количество смертельных случаев составляет 1571, а за минувшие сутки умерли еще 20 человек.

Отметим, уже четвертый день растет количество новых случаев коронавируса в Украине. Сегодня на 116 случаев больше, чем вчера.

Напомним, вчера сообщалось, что в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 16 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Также ранее сообщалось, что в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.