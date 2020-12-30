На сегодня в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Они походят из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Наличие нескольких штаммов коронавируса в Украине подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из девяти регионов. В частности, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.

Результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая. В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

В ЦОЗ отметили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.

Напомним, Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.

Сегодня стало известно о подписании первого контракта на коммерческие поставки вакцины для Украины.