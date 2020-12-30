На сегодня в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Они походят из Китая.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Наличие нескольких штаммов коронавируса в Украине подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из девяти регионов. В частности, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.
Результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая. В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.
В ЦОЗ отметили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.
Напомним, Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.
Сегодня стало известно о подписании первого контракта на коммерческие поставки вакцины для Украины.