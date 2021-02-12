В Украине, как и в целом по миру, 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19

По данным опроса, в целом по миру о готовности вакцинироваться заявляют 67% респондентов. Однако четвертая часть (26%) опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. Колеблются по этому поводу 8%.

Большинство респондентов (53%) во всем мире считает, что подавляющая часть людей в их странах вакцинировались бы, если бы существовала доступная вакцина от коронавируса, которая будет безопасной и эффективной. В то же время 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины. Еще 22% уверены, что в этом вопросе не будет явного большинства.

В Украине 52% респондентов считают, что их земляки будут вакцинированы.

Во время исследования Gallup International, было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.