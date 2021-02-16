В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, их мощности ограничены

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Укринформу".