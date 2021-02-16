В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, их мощности ограничены

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены.
По его словам, вакцина Pfizer требует сложной инфраструктуры из-за транспортировки и хранения при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов.
"В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий", - сказал глава правительства.
Шмыгаль также добавил, что мощности компаний в будущем могут развивать.
Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна была прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.
Также ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.
При этом Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине в течение следующего месяца.