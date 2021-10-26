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В Украине третья волна COVID, страна превзошла максимумы за всю историю пандемии, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине третья волна коронавируса. Страна превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Вместе с тем, по его словам, ситуация в Укране не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас в стране.

"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости, - ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - заявил он.

Напомним, США внесли Украину в список стран с самым высоким уровнем COVID-опасности.

Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.

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