В Украине в третий раз зафиксировали заболевание дифтерией

Дифтерией заболел 15-летний мальчик в Киевской области

Новый случай заболевания дифтерией зафиксировано в Украине. В общем это уже третий подтвержденный диагноз, сообщили в пресс-службе Министерства здравоозранения Украины.

Сообщается, что в Киевской области дифтерией заболел подросток 15 лет.

"Диагноз подтвержден лабораторно. Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больнице г. Боярка", - сообщили в Минздраве.

Также в министерстве напомнили, что в случае выявления заболевания на дифтерию пострадавшему необходимо ввести антитоксическую противодифтерийную сыворотку. Препарат должен нейтрализовать действие дифтерийного токсина.

"В Украине достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, Минздрав обновил Национальный календарь профилактических прививок в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и международной практики.