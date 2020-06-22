В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 22 июня в Украине зафиксировано 681 новый случай коронавируса. Наиболее зараженными регонами являются город Киев, Черновицкая, Львовская и Ровенская области.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Вместе с тем, за прошедшие сутки выздоровели 133 человека и еще 8 человек умерли. Всего с начала пандемии зафиксировано 37 241 случаев COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса в Киеве (4368), Черновицкой области (4357), Львовской области (3980), Ровенской области (2963), Киевской области (2236).

Отметим, в стране третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 после трех дней антирекордов.

В пятницу было 921 новых случаев и это был антирекорд за все время эпидемии в Украине. После этого, в субботу, было уже 841 случаев, а в воскресенье - 735 случаев.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть по новой методике.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек.