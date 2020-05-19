В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19

За сутки коронавирус подтвердили у 260 человек
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили у 260 человек, что на 65 меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.
Вместе с тем, за сутки от коронавируса вылечились 356 человек, что означает общее уменьшение активных случаев. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек. Сейчас больных осталось 12 696.
За последние сутки от коронавируса умерли 13 человек, а общее число жертв составляет 548 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Киеве (38), Львовской (32) и Черновицкой (29 случаев) областях.
В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
В общем случаи подтверждено:
Статистика по коронавирусу в Украине на 19 мая (facebook.com/phc.org.ua)
Напомним, ранее в Каменце-Подольском на изоляцию отправили отделение перинатального центра.
Также сообщалось, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.
Кроме этого, в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Сообщили только о каждом втором из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков.
В свою очередь, Кабинет министров поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Теперь у Минздрава есть неделя для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространения коронавируса.
Автор: Максим Зайченко