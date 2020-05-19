В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

За сутки коронавирус подтвердили у 260 человек

В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили у 260 человек, что на 65 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Вместе с тем, за сутки от коронавируса вылечились 356 человек, что означает общее уменьшение активных случаев. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек. Сейчас больных осталось 12 696.

За последние сутки от коронавируса умерли 13 человек, а общее число жертв составляет 548 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Киеве (38), Львовской (32) и Черновицкой (29 случаев) областях.

В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)

Волынская обл. - 635 (158 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели)

Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели)

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели)

Киев - 2359 (285 выздоровели)

Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели)

Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели)

Одесская обл. - 784 (80 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели)

Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели)

Сумская обл. - 164 (98 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели)

Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели)

Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).

Статистика по коронавирусу в Украине на 19 мая (facebook.com/phc.org.ua)

Напомним, ранее в Каменце-Подольском на изоляцию отправили отделение перинатального центра.

Также сообщалось, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Кроме этого, в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Сообщили только о каждом втором из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков.

В свою очередь, Кабинет министров поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Теперь у Минздрава есть неделя для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространения коронавируса.

Автор: Максим Зайченко