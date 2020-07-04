В Украине за сутки более 900 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 914 случаев коронавируса. Умерли от недуга за последние 24 часа 15 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в стране за время пандемии коронавирусом заразились 47 677 человек. Также подтверждено 1 227 смертей, из которых 15 - за последние сутки.

Вылечились от COVID-19 21 155 человек, 597 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92 случая).

Напомним, ранее Минздрав назвал регионы с самой тяжелой эпидситуацией.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили, что источником распространения COVID-19 могли стать 9000 заведений.

Также РБК-Украина писало, что в Кабинете министров хотят усилить ответственность за неношенее масок в общественных местах.