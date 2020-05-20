В Украине после трехдневного спада возросло число новых случаев коронавируса: карта

За прошедшие сутки заразились более 354 человек
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 354 человек, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад числ новых случаев заражения.
Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил министр, за минувшие сутки заразились 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 16 человек, а всего 5955 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна